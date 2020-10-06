Первая леди Украины Елена Зеленская встревожила печальным видом во всем черном

В Сети появились новые фото президентской четы. Стало известно, что в эти минуты президент Владимир Зеленский с супругой находятся в Харькове, где на площади Свободы проходит церемония прощания с военными и курсантами, погибшими в результате авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом.

Здесь же собрались сослуживцы погибших, их родственники и просто неравнодушные харьковчане, пришедшие провести ребят в последний путь. Тяжело смотреть, как родные и близкие оплакивают совсем еще юных парней (ведь погибшие в основном 1999-2000 гг рождения).

"Нехай земля буде небом для них...", - говорится в подписи на плакате с фотографиями жертв авиакатастрофы.

На кадрах видно, что у катафалков с телами погибших выстроилось по девять курсантов, которые выносят из машин гробы.

Первым на место прощания несут тело майора Богдана Кишени, командира авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, учебно-авиационной бригады Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба. Его, а также старшего лейтенанта Ашрафа Мсую и прапорщика Евгения Иванова похоронят в Чугуеве.

В целом же, хоронить членов экипажа и курсантов будут в разных местах - там, где решили их родные. По предварительной информации, тела родственникам доставят домой самолетами в 11 регионов Украины.

Напомним, авиакатастрофа произошла вечером 25 сентября во время учебного полета. Самолет вспыхнул при посадке. В результате погибли 26 человек, одному удалось выжить.

Напомним, командование ВС ВСУ показало последний полет Ан-26 с курсантами на борту: "Полезно для шумных экспертов"

Как писала Politeka, слез не сдержать: на месте катастрофы "АН-26" под Харьковом простились с погибшими курсантами, кадры