Скандальный шоумен и музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, как на сегодня обстоят дела у Бориса Моисееева

Об этом информирует Politeka со ссылкой на российские СМИ.

"Моисеев болен. Всякие выдумки вокруг состояния его здоровья создают порталы, которые пытаются заработать денег. Бессовестные писаки! Если бы Моисееву стало лучше, мы бы его сейчас видели на всех каналах!", – заявил он.

Соседов рассказал, чем обязана Борису Моисееву Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

По его словам, 16 лет назад Пугачева бегала по сцене как "сумасшедшая".

"Пугачева в своих балахонах бегала по сцене, будто сумасшедшая. Размахивала руками, трясла головой, двигалась как мужик... Моисеев заставил ее танцевать! Боря ставил настоящий балет", – поделился воспоминаниями Соседов.

Критик подтвердил, что инсульт произошел у Моисеева 10 лет назад. На сегодня, по словам Соседова, артист очень слаб и выглядит "плоховато".

"Говорит тихо, сбивчиво, не совсем внятно. Его зовут на телевидение, но показываться в таком виде нельзя", – подытожил Сергей Соседов.

Ранее мы писали, что российский певец Борис Моисеев обанкротился и почти остался без средств к существованию. Об этом стало известно благодаря заявлению адвоката и телевизионного эксперта Тамары Пуховой.

В интервью российским СМИ отметила, что у артиста даже нет на что купить продуктов.

"Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - сказала она.

Эксперт утверждает, что после перенесенного инсульта Моисеев лишился всех своих сбережений и вынужден буквально существовать. Сам певец весной 2020 года рассказывал, что живет за счет продажи авторских прав на свои композиции. Тогда же Моисеев назвал размер своей пенсии – 30 тысяч рублей (11 тысяч гривен).

Напомним, в декабре 2010 года певец пережил инсульт у него возникли проблемы с речью и были атрофированы мышцы лица. С того времени он перестал выступать и буквально начал новую жизнь, превратившись в затворника.

Напомним, Пугачева и Киркоров не оставили в беде затворника Моисеева.

А еще Politeka писала, что Борис Моисеев на грани смерти, выяснилась правда, которую долго скрывали.

Также Politeka писала, что Моисеев получил на юбилей подарок за несколько миллионов.