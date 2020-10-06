47-річна співачка Наташа Корольова розповіла, як Тарзан витягнув її з того світу

Після скандалу зі зрадою чоловіка, стриптизера Сергія Глушка (справжнє ім'я Тарзана, - ред.) співачка дала відверте інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому повідала жалісливу історію про порятунок свого життя, пише "СтарХит".

Незважаючи на неприємний інцидент, коли Тарзан запросив в їх з Наташею квартиру двох дівчат, та хвилю хейтерства, що пішла за цим, Корольова все ж вдячна чоловікові і давно зрозуміла, що дорога йому. Про це говорить один показовий випадок.

"Я мало не загинула на Волзі - мене викинув катер. І ось після цієї аварії я зрозуміла, що Серьога — це та людина, яка буде поруч до останнього, до кінця. Як він мене рятував, перебував три доби зі мною в реанімації, міняв мені судно, мив мене. Я була на межі життя і смерті. Мене викинуло прямо з човна. Він мене діставав з дна, відкачував. Це був переломний момент у наших стосунках", - поділилася Корольова.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося сльозливе відеозвернення вагітної "коханки" стриптизера, 28-річної Анастасії Шульженко.

Дівчина зізналася, що після того, як громадськість дізналася про її зв'язок з Глушко, вона стала отримувати погрози. Їй, мовляв, пишуть образи, чекають люди, куди б вона не йшла, і кидають їй прокляття слідом.

Коханка артиста розповіла, що приїхавши в батьківський будинок в Новоросійську, її саму і її сім'ю також "атакують". Невідомі фотографують житло і розпитують про те, що трапилося.

"Думала, поїду, заспокою свої нерви, як і мамині. Її теж вже здолали...", - повідомила Анастасія.

Нагадаємо, що напружений Тарзан ошелешив визнанням після зрад королевою, крик душі: "занадто велика ціна..."

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