Тіло Василя Омеляновича з України, який покінчив життя самогубством в Антарктиді на станції "Академік Вернадський" , досі не на батьківщині

Як повідомляє Politeka з посиланням на ТСН, тіло Василя не можуть доставити в Україну вже п'ять місяців.

Стала відома причина цього: вся справа в ідентифікації загиблого. Так, прокуратура Чилі зажадала від України доказів, що тіло належить саме Омеляновичу, позбавивши його дозволу доставити в Україну.

Батько Василя Микола Омелянович ледь стримує сльози.

"Мені не треба страхування, нічого не треба, потрібно заховати сина", - говорить він.

Нагадаємо, Василя знайшли в петлі під час обходу станції, стверджується, що він покінчив життя самогубством через особисті проблеми.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповідає, що чилійська прокуратура вимагає відбитки пальців Омеляновича і лише потім його тіло дозволять транспортувати в Україну.

Ситуація ускладнюється тим, що біометричні дані всіх, хто отримував новий закордонний паспорт, зберігаються в Державній міграційній службі, однак у формі цифрових кодів, а їх можна розшифрувати лише в Украіні. У зв'язку з цим, для ідентифікації необхідно отримати відбитки з тіла, яке знаходиться зараз в Чилі.

"Якщо нам надішлють скани його відбитків пальців, тоді зможемо порівняти з тими даними, які зберігаються у нас. Чилійська сторона може зробити їх у морзі. МЗС звернувся до нас, і ми надали всю необхідну інформацію", – стверджує заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Раніше ми писали, що український полярник Василь Омелянович міг вчинити суїцид на станції в Антарктиді через кохану жінку. Таку версію озвучив журналіст Олександр Махов. Він зазначив, що вчений Василь Омелянович міг накласти на себе руки на станції імені академіка Вернадського через зраду коханої жінки, яка вже покинула Антарктиду.

За словами Махова, жінка-полярник вирішила повернутися в Україну з новим коханим, який також працював на станції в якості системного адміністратора.

"Зараз на станції 10 полярників замість 12. Адже і сама жінка на шляху в Україну, а Василь наклав на себе руки. Тіло Василя на станції і невідомо коли його зможуть забрати", - додав журналіст.

Як стверджують близькі загиблого, Василь Омелянович був сильною людиною, але "любов зробила його слабким". З жінкою, з якою він познайомився на станції, хотів присвятити все своє життя, але доля вирішила інакше.

"Зараз жінка в Чилі, бо експедиція через карантин не може дістатися до України, на мої повідомлення вона не відповіла. Додам, що більше двадцяти років не їздили жінки в експедицію після того, як в 90-их між полярниками стався роман", - резюмував Махов.

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