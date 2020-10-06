Тело Василия Омеляновича из Украины, покончившего жизнь самоубийством в Антарктиде на станции "Академик Вернадский", до сих пор не на родине
Как сообщает Politeka со ссылкой на ТСН, тело Василия не могут доставить в Украину уже пять месяцев.
Стала известна причина этого: всё дело в идентификации погибшего. Так, прокуратура Чили потребовала от Украины доказательств, что тело принадлежит именно Омеляновичу, лиш тогда его разрешат доставить в Украину.
Отец Василия Николай Омелянович едва сдерживает слезы.
"Мне не надо страхования, ничего не надо, нужно предать тело земле", – говорит он.
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Напомним, Василия нашли в петле во время обхода станции, утверждается, что он покончил жизнь самоубийством из-за личных проблем.
Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказывает, что чилийская прокуратура требует отпечатки пальцев Омеляновича и лишь затем его тело разрешат транспортировать в Украину.
Ситуация осложняется тем, что биометрические данные всех, кто получал новый загранпаспорт, хранятся в Государственной миграционной службе, однако в форме цифровых кодов, а их можно расшифровать лишь в Украине. В связи с этим, для идентификации необходимо получить отпечатки с тела, которое находится сейчас в Чили.
"Если нам пришлют сканы его отпечатков пальцев, тогда сможем сравнить с теми данными, которые хранятся у нас. Чилийская сторона может сделать их в морге. МИД обратился к нам, и мы предоставили всю необходимую информацию", – утверждает замминистра МВД Антон Геращенко.
Ранее мы писали, что украинский полярник Василий Омелянович мог совершить суицид на станции в Антарктиде из-за любимой женщины. Такую версию озвучил журналист Александр Махов. Он отметил, что ученый Василий Омелянович мог покончить с собой на станции имени академика Вернадского из-за измены любимой женщины, которая уже покинула Антарктиду.
По словам Махова, женщина-полярник решила вернуться в Украину с новым возлюбленным, который также работал на станции в качестве системного администратора.
"Сейчас на станции 10 полярников вместо 12. Ведь и сама женщина на пути в Украину, а Василий покончил с собой. Тело Василия на станции и неизвестно когда его смогут забрать", - добавил журналист.
Как утверждают близкие погибшего, Василий Омелянович был сильным человеком, но "любовь сделала его слабым". С женщиной, с которой он познакомился на станции, хотел посвятить всю свою жизнь, но судьба решила иначе.
"Сейчас женщина в Чили, ибо экспедиция из-за карантина не может добраться до Украины, на мои сообщения она не ответила. Добавлю, что более двадцати лет не ездили женщины в экспедицию после того, как в 90-ых между полярниками произошел роман", - резюмировал Махов.
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