Україна може повернутися до жорсткого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби буде погіршуватися

Про це заявив міністр Максим Степанов, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Голова МОЗ зазначив, що локдаун – це найкращий шлях, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції, але це може негативно позначитися на економіці.

"Нам також потрібно було знайти баланс між економікою і протиепідемічними заходами, щоб не зупиняти економіку. Я вважаю, що ми знайшли такий баланс, але одночасно необхідно і надалі виконувати всі рекомендації МОЗ. Але у випадку, якщо ситуація буде приймати загрозливий характер, міністерство буде пропонувати повернення до більш жорстких карантинних заходів", – сказав Степанов.

Він підкреслив, що поширення хвороби безпосередньо залежить від того, як люди дотримуються правил карантину.

"24 вересня, коли Тернопіль перейшов до "червоної" категорії епідемічної небезпеки, показник захворюваності на 100 тис.населення за 14 днів становив 615 хворих. Через тиждень він знизився до 484. Тобто ми відразу бачимо, що введення цих обмежувальних заходів допомагає знизити рівень захворюваності", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що вводити повний карантин не будуть.

"Ми... чітко розуміємо, що не можна вводити такі жорсткі заходи, тому що це дуже негативно впливає на економіку, і ми шукаємо золоту середину між економічними і епідемічним обмеженнями для того, щоб і країна працювала, і система охорони здоров'я справлялася", – сказав головний санлікар.

Нагадаємо, станом на понеділок, 5 жовтня, в Україні захворіли 3 774 осіб (добою раніше – 4 140). Останній раз про менше чотирьох тисяч інфікованих за добу повідомлялося 29 вересня.

За добу померли 33 хворих вірусом (добою раніше – 44), одужали 1 145 пацієнтів (1 370).

За весь час епідемії в Україні зафіксували 230 236 хворих, 4 430 померлих і 101 252 одужали.

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