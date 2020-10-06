33-річна українська співачка Настя Каменських викликала фурор яскравим знімком і бажанням допомогти шанувальникам позбутися зайвої ваги

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в розтебнутій білій сорочці і такого ж кольору топі-бюстгальтері. Настя без докорів сумління блиснула пікантними лініями відвертого декольте, млосно подивившись в камеру.

Мабуть, співачка приготувалася їсти, так як сиділа за столиком перед поки ще порожньою тарілкою.

У підписі Каменських заговорила якраз про правильне харчування під час відпустки. Як відомо Настя ініціювала спортивний інтенсив, який останнім часом активно рекламує у себе в Instagram. Схудла артистка хоче будь-що-будь поділитися з публікою зібраною інформацією, як їй вдалося позбутися зрадницьких зайвих кілограмів.

"Сниться солодка відпустка😌... Правильне харчування на відпочинку - та ще задачка! І важливо мати мотивацію і вміти правильно контролювати своє харчування, щоб не привезти додому «зайве»☺️. І зараз на моєму 30-денному спортивному інтенсиві я розповідаю про мій спосіб життя, харчування та спорт! 🤩 Я ділюся з вами тією інформацією, яка свого часу змінила моє життя і яку я збирала протягом довгого часу!",- йдеться у підписі до фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, не всі із захопленням поставилися до затії Каменських. Деякі здивувалися, мовляв, чому може навчити Настя, коли сама не сильно-то й схудла.

"Настя вже не та"

"Красотулічка💛"

"Ол інклюзив, Настя!"

"Нереальна😻❤️"

"Від Насті віє здоров'ям 🤩"

"Що ти Настя стала якоюсь пошарпаною і старенькою! Життя не вдалося?"

"Я не знаю що у вас там за такий спортивний інтенсив...але жо*а росте, вибачте...ви все розповідаєте про дієти і правильне харчування, заняття спортом і т.д, але щось по вам не видно особливо, що Ви так намагаєтеся. Це ви ще не народжували..."

"У неї шикарна п'ята точка, і нічого нікуди не росте подивіться фото, років 5 тому, а худою їй ніколи не бути"

"Настя, ти для мене ідеал жінки. Зовні і внутрішньо 😍 😘 "

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.