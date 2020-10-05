Турецька модель Гюль Бахарі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в сукні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Не можу дочекатися, щоб показати вам, що ми приготували», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Бахарі позує в червоній сукні з екстремальним декольте. Воно мінімально прикривало розкішні принади красуні. Однак Шанувальники не могли що-небудь сказати, адже кадрами модель поділилася у себе в розділі Сторі.

До цього ми писали, що модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардаш'ян, розбурхала фото з новим образом.

Популярна модель балує фанатами новими кадрами, кожен раз вражаючи при цьому витонченими образами. Оскільки модель любить експериментувати з нарядами, двічі в одних і тих же сукнях вона не з'являється. Бахарі воліє яскраві кольори, тому привернути увагу не складає труднощів.

На одному з таких ефектних фото Гюль показала, як позує в коротенькій сукні кислотно-салатового відтінку. При цьому для більшої пікантності модель ледь помітно зав'язала шнурочки на декольте і навіть приспустила рукава.

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