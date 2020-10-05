49-річна російська співачка Крістіна Орбакайте похвалилася вдалими вихідними

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показала, як з 8-річною донькою Клавдією і чоловіком, бізнесменом, Михайлом Земцовим весело і з користю провела час за містом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Орбакайте з сім'єю перебували в яблуневому саду, правда, співачка назвала це "фермою". Христина в чорному довгому реглані і темних лосинах, з сонцезахисними окулярами на обличчі, зривала плоди і складала їх в авоську, що лежала на землі. На допомогу їй прибігла донька. Щаслива мати дала дівчинці яблуко, щоб насолодитися його ароматом. Батько сімейства весь цей час знімав процес на камеру.

Надалі, Орбакайте, яка жувала й плямкала, змусила дочку спробувати фрукт, примовляючи "давай-давай": Клавдія скривилася, так як яблуко виявилося кислим. "А мені так смачно!", - заявила Орбакайте, дивлячись прямо в об'єктив.

"Неділю провели на фермі! Запаслися яблуками, овочами і прекрасним настроєм", - підписала відео зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Чому яблучний сад називаєте фермою? 😂"

"Так класно прям з дерева зірвати і відразу їсти..."

"Клавуся суперська дівчинка"

"Блін, так смачно їсте, те ж яблуко захотіла "

"Аж слина біжить!😁"

"Приємне заняття!👍"

"Як же Крісті на маму схожа !!! І зовні і голосом )"

"Клава на маму стала схожа)"

"Добре коли мама висока"

Раніше ми повідомляли, Орбакайте показала, як її дочка захопилася екстримом. Дівчинка підкорила досить небезпечну канатну дорогу, що завершилася швидкісним спуском на тролеї.

"Клавуся наважилася покататися на тарзанці!", - підписала горда Орбакайте.

Нагадавши, Орбакайте показала щасливу красуню-дочку, Кіркоров не встояв: "просто модель!»

Як повідомляла Politeka, Максим Галкін і Кіркоров не стримали емоцій, дізнавшись про важливі зміни в сім'ї Орбакайте: "Surprise!"