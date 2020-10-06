Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила визнанням, поділившись архівними знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"З Днем Вчителя!🙏 � � Я вдячна всім педагогам мого життя і всім вчителям!🙏 🩰 🦢 Мені пощастило, що ними були справжні метри мистецтва", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Волочкова позує поруч зі своїми викладачами: частина фотографій зроблена після виступів, а деякі – під час тренувань.

Звернемо увагу, що балерина закрила можливість що-небудь говорити під своїми фотографіями через надмірну кількість негативних коментарів з боку користувачів.

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На кадрах Волочкова відображена в жовтому костюмі з капюшоном з чоловіком і в тапках. Пара сидить один навпроти одного за столом, тримаючись за руки. Судячи з усього, Відео зроблено у дворі розкішного будинку балерини, яким вони неодноразово хвалилася.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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