Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару похвалилася розкішною зовнішністю під час фотосесії з конем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Вставай і сяй", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Сопонару позує поруч з конем, ефектно приспустивши наряд. Від білизни при цьому красуня вирішила позбутися. Шанувальники прийшли в справжній захват від побаченого.

«Охх, Ірочка - вбили», «дуже красиво», «сама ніжність», «красотулька», «дуже класно і дуже красиво і ви дуже красива», «яка краса», «чарівна», «очманіла», «богиня», «вау, супер вид», - пишуть вони.

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У себе в Instagram актриса опублікувала серію фото, на яких постала в обтягуючій сукні. Судячи з усього, фото було зроблено перед зйомками, оскільки Ірина була з мікрофоном на обличчі. Можна припустити, що це образ Ірини з нового концерту. Вона позувала на камеру, ніжно склавши руки й повернувшись спиною до об'єктива. Виглядала Сопонару одночасно спокусливо, пікантно і ніжно. Її вигини звели з розуму шанувальників.

За 40 хвилин пост Сопонару зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару звела з розуму постільними витівками в одній білизні:"можуть тільки дівчатка".

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