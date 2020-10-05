Українська співачка Вікторія Смеюха, яка є учасницею дуету "НеАнгели", похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Дотримуйтесь дистанції, чоловік", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Смеюха позує в крихітному бікіні, ефектно демонструючи фігуру у всій красі. При цьому поруч з нею видно чоловіка, який високо підстрибнув. У цей момент красуня "схопила" його за шию.
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При цьому в іншій руці у Смеюхи видніється келих з напоєм. Побачене справило ефект бомби серед її шанувальників. Фотографію також прокоментував український співак Віталій Козловський - він відправив стікер.
"Взяла за горло", " це що за стрибун?", "Ой, Віка, красоточка», «ось це хватка», «яка крута фотка", " ось і привід не підпускати до себе всяких ... Така ...",- пишуть її шанувальники.
До цього ми повідомляли, що українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про відпочинок
На фото красуня здалася в блакитній сукні і без білизни. Смеюха спокусливо спустила бретельку наряду, роблячи знімок чуттєвим і спокусливим. Волосся у Вікторії були розпущені, а сама співачка дивилася прямо в об'єктив камери, позуючи на тлі нескінченного моря.
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