Українська співачка Вікторія Смеюха, яка є учасницею дуету "НеАнгели", похвалилася ідеальним тілом в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Дотримуйтесь дистанції, чоловік", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Смеюха позує в крихітному бікіні, ефектно демонструючи фігуру у всій красі. При цьому поруч з нею видно чоловіка, який високо підстрибнув. У цей момент красуня "схопила" його за шию.

При цьому в іншій руці у Смеюхи видніється келих з напоєм. Побачене справило ефект бомби серед її шанувальників. Фотографію також прокоментував український співак Віталій Козловський - він відправив стікер.

"Взяла за горло", " це що за стрибун?", "Ой, Віка, красоточка», «ось це хватка», «яка крута фотка", " ось і привід не підпускати до себе всяких ... Така ...",- пишуть її шанувальники.

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На фото красуня здалася в блакитній сукні і без білизни. Смеюха спокусливо спустила бретельку наряду, роблячи знімок чуттєвим і спокусливим. Волосся у Вікторії були розпущені, а сама співачка дивилася прямо в об'єктив камери, позуючи на тлі нескінченного моря.

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