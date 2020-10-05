Українські чиновники вирішили попередити громадян про те, що на виплату пенсій у цьому місяці були виділені мільярди

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України, передає Politeka.

"5 жовтня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій за жовтень. На пенсійні виплати спрямовано 5,4 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму в 7,6 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Також чиновники розповіли, коли українці зможуть отримати свої кошти.

"Виплату проводитимуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в тексті повідомлення.

До цього ми наводили слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що через 15 років наша країна буде не в змозі платити пенсійні виплати, оскільки кількість літнього населення буде дуже велика.

Він також попередив, що через плачевну демографічну ситуацію скоро кожен працюючий українець буде змушений утримувати двох пенсіонерів. Тому влада пропонує впровадити накопичувальну пенсійну систему, завдяки якій ще один вид пенсійних відрахувань може з'явитися наступного року.

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