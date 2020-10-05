Популярне шоу "Танці з зірками» продовжує дивувати

Несподіваний поворот стався після того, як проект покинули Олег Винник і Олена Шоптенко.

Справа в тому, що пара другий ефір поспіль не вийшла на паркет через хворобу. Хоча Винник і заявив, що йому вже краще, але репетирувати він все ще не може, оскільки офіційно вийти з режиму самоізоляції зможе тільки в наступний четвер. Шоптенко ж як і раніше важко переносить хворобу - з кашлем і температурою. Лікарі не дозволяють їм танцювати.

А, згідно з правилами, після другого пропуску пару дискваліфікують, що і було зроблено під час шостого ефіру.

Відзначимо, багатьом таке рішення здалося несправедливим, адже пара пропустила ефір не по своїй волі. У мережі піднялася ціла хвиля обурення.

Але, як стало відомо, не згодні з дискваліфікацією пари не тільки шанувальники шоу, а й учасники.

На сторінці проекту в Instagram з'явилося відповідне відеозвернення.

"Винника любить вся Україна. Його підтримують. І не тому, що він мені і Позитиву голосу віддав, але це теж важливо. Давайте залишати яскравих учасників... Послухайте, коронавірус-це дуже страшно. Ми всі страждаємо від нього. Він може прийти і в ваш будинок. Давайте не коритися йому. Будь ласка, форматники шоу, ми вас просимо, залишіть Винника в проекті. Дайте йому шанс», - звернулася Ольга Фреймут, яку підтримали інші учасники".

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