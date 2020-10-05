Настя Каменських похвалилася спокусливими вигинами на пікантному фото, але нарвала на жорстку критику
Як передає Politeka.net, новим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Кожна жінка-дика кішка. Іноді мила і грайлива, іноді сильна і небезпечна 🔥», - написала вона.
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На фото Каменських позує в купальнику леопардового забарвлення. Вона стоїть, притулившись до стіни і повернувши голову в кадр.
Відзначимо, відвертий знімок в мережі зустріли досить різко.
"Задовбала своєю жопою", " сором і сором!!!«,» Настюш, у тебе попа стала квадратної постаріла Ех, Настюш«,» о, знову жопу виставила«, " ви і так красива, сенс цих фотографії . Народ втомився від цих задів. Невже не можна привернути уваги гарними фотографіями без ось таких фоток. На вас підписані і діти. І дорослі», «Все в тому ж репертуарі", " більше нічого показати....?", "Ну скільки можна це показувати? Що чоловік вже не дивиться? Дістала«, " Каменська, тебе че Потап не влаштовує?» ,- пишуть в коментарях.
Зазначимо, Каменських нерідко критикують за подібні фото в мережі, але артистку це не зупиняє.
Нагадаємо, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.
А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.