39-річна турецько-німецька актриса Нур Феттахоглу, яка зіграла Махідевран-султан в "Величному столітті", приголомшила несподіваними кадрами
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на тлі кущів і дерев поруч з чимось на зразок сараю в незвичайному вигляді.
Актриса вийшла з заростей в помаранчевому худі, гірчичному болоньєвому капелюшку і такого ж кольору високих гумових чоботях. При цьому Нур була без штанів. Судячи з підпису до фото, в такому вигляді її застала 4-річна дочка Еліза, яка і зробила знімки.
Горда мати вирішила похизуватися фотороботами спадкоємиці.
"Очима Елізи❤️", - підписала вона кадри.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Люба. Ви дуже красиві 😍 😍 "
"Скажи Елізі: Дякую за цю красиву картинку ❤️"
"Дуже гарне фото від Елізи 🔥 😍 😅 "
"Це красиве фото, а ти ще красивіша"
"Як красиво знімає Еліза 😍 💕 📸 "
"Який огидний наряд😩"
Раніше ми повідомляли, улюблениця публіки Феттахоглу підкорила опублікованим в Instagram фото, на якому показала своє обличчя зблизька. У кадр також трохи потрапило і її глибоке декольте. Чарівна красуня з ніжністю подивилася в об'єктив.
"Ви дуже красиві сьогодні ♥ ️😍 Нам приємно бачити Вас такою💓 💓 😍", "милашка", "моя улюблена актриса", - відреагували користувачі.
Також ми писали, що Нур зворушила милим фото з котиком. Актриса постала в ліжку в білій ночнушці з темно-синім квітковим орнаментом. Дівчина мрійливо подивилася кудись убік, підклавши руку під голову.
Нагадаємо, як виглядають зірки "Величного століття" після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.
Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:"Це щастя".
Також Politeka писала, що зірка "Величного століття" в бікіні показала реальне щастя.