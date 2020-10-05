Біда трапилася з 32-річною актрисою Христиною Асмус

Як передає Politeka.net, артитська сама розповіла про подію в «Instagram».

"Тут планувався текст про відновлення проекту, який ми почали знімати до пандемії. Але щось пішло не так... Прокинулася сьогодні о 5 ранку на зйомки, подивилася в дзеркало і мало не зомліла... Все обличчя, шию і спину пекельно висипало... А для мене, яка в буквальному сенсі трясеться над своєю шкірою-це мало сказати катастрофа... На моїй пам'яті за 15 років зйомок вдруге через мене скасовують зміну. Про перший коли-небудь розповім... Другий раз-сьогодні. Їду в клініку... Алергія це, імунітет, реакція на антибіотики або пристріт))... я не знаю. Сподіваюся, цей кошмар ненадовго...",- написала актриса.

Нагадаємо, раніше артистка повідомила про серйозні проблеми зі зв'язками. На своїй сторінці в Instagram актриса поділилася сумною новиною з фанатами – вона знаходиться в лікарні.

Христина розповіла, що втратила голос і зараз перебуває під наглядом медиків: їй проводять ряд лікувальних процедур.

Також Асмус розповідала, що через завантажений графік їй не вдається поспати і п'ять годин. Схоже, незважаючи ні на що зменшувати оберти вона не має наміру.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в любові одруженому чоловікові.

Також Politeka писала, що спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків.