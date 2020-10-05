До України повертається потужний фронт, який принесе із собою грозові дощі

Про це у своєму Facebook зазначила авторитетний синоптик Наталка Діденко.

Вона попередила, що фронт спровокує дощі та грози у західних регіонах.

Але далі дощова погода не пройде через потужний антициклон, який прийшов зі Сходу. Через що в інших областях України буде тепло та сухо.

"Температура повітря найближчої ночі передбачається +11+16 градусів, на Сході +7+10 градусів, а завтра вдень в Україні потепліє до +18+23 градусів, в Криму до +25 градусів. У західних областях подекуди +16+18 градусів - дощі", - зазначила Наталка Діденко у своєму новому прогнозі погоди.

Що стосується Києва, то у столиці можливий невеликий дощ після обіду, а вітер буде рвучким та південно-східним.

"Температура повітря вночі становитиме +13+15 градусів, а завтра вдень у Києві потепліє до +20 градусів. Надалі повітря стане свіжішим на 2-4 градуси, йтиме атмосферний фронт, який тягнутиме за собою невеликі або помірні дощі", - продовжила синоптик у мікроблозі.

Вона також попередила, що незабаром на Сході та Півдні країни буде тепло, а стовпчики термометрів піднімуться до позначки +20 градусів. На Заході буде прохолодніше - +13..+16, а у північних та центральних регіонах - до +19.

За даними Укргідрометцентру, в цілому в Україні 5 жовтня погіршиться погода – зокрема, в деяких регіонах очікуються сильні зливи з грозами. Так, найбільше дощитиме в західних областях, а в центральних синоптики попередили про шквальний вітер.

Стовпчики термометрів протримаються на рівні + 20... + 23 градусів. А найбільш прохолодно в цей день буде в Києві-очікується +19... + 21 градус.

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