Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свій апетит

Спокуслива красуня не тільки є моделлю, але і власницею власного бренду одягу, повідомляє Politeka.net. Зірка часто демонструє на собі відверті вбрання.

Цього разу Омович позувала за столиком кафе на вулиці. Модель одягла коричневий топік, з-під якого стирчало найінтимніше, можна сказати "кнопки". Груди випирали з такого сміливого вбрання і виглядали дуже спокусливо.

Золоті прикраси на шиї, які спустилися по декольте, послужили відмінним акцентом.

Також не можна не помітити прес красуні - такому плоскому животику можна тільки позаздрити.

Видно, що у Олени розігрався апетит і вона "накинулася" на тарілку з італійською пастою.

У пості зірка попросила шанувальників вибрати найкраще фото.

"Привіт 🙋 🏻 ♀ ️ ви любите пасту? 🍝 Яке фото вибереш 1/2/3?😈 Є тут у мене дівчата, хто любить макарони так само як і я🤣 🤔?",- написала зірка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.

"Ти, що твориш", "казково", " які макарони ?я їх не бачу", " ти воістину приваблива дама, така приголомшливо красива🌹 🌹", "мені б такі макарошки🤤 🤤 🤤"," ти коли-небудь одягала бюстгальтер? 😔 ", "Ваша краса", "дуже сяюча шкіра😘 😘 👌"," шикарно стоять с**ки 😋 👍 🔥 дуже гаряча крихітка"", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович приміряла на себе гарний костюм, який розчахнула. Виявилося, зірка позувала в чорному ліфчику з бретельками, які тягнуться від грудей до плечей.

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