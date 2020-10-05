Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук розлютився після випуску "Світського життя", де йому дорікнули в занадто великих витратах на наречену і, навпаки, маленьких - на дітей

36-річний Володимир виплеснув накопичені емоції в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Як відомо, минулого року зірка розлучився з дружиною Оленою Войченко. Розлучення відбувалося важко і зі скандалами. Екс-дружина ведучого заявила, що він не дає грошей на дітей, 7-річну Емілію і 2-річного Евана.

Саме цей момент і пригадали Остапчуку в програмі "Світське життя", коли поставили запитання, мовляв, чи не коробить його дарувати машину за 50 тис.доларів новій нареченій Христині Горняк після заяви колишньої.

Володимир, який образився на журналістів, вирішив не мовчати і розставити всі крапки над "i".

"Я плачу понад 30000 грн на місяць за приватні школи та садочок. Я плачу 25000 за продукти, я купую одяг і проводжу з дітьми 2/3 дні на тиждень! Це легко побачити і не робити скандал там, де його немає!!! Якщо чоловік мовчить і не реагує на публічні випади, ще не означає, що все правда, і він винен. І тут найдивніше для мене. Мою відповідь на це питання вирізали! Я сказав про те, що я люблю своїх дітей, ніколи навіть не подумаю їх кинути і я їх забезпечую... Якщо хочете хайпа, не робіть це так непрофесійно і підло", - заявив ведучий у "сторіз".

Слова Остапчука зачепили публіку, про що він повідав у подальших "сторіз":

"Крім слів підтримки, я отримав, знаєте що? Біль і скарги чоловіків в схожій ситуації! Так, ми повинні мовчати і терпіти. Тому що - мужик. Але це не скасовує того бруду і брехні, які ми повинні прожити!"

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