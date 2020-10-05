Тема української та російської мов заграла новими фарбами у виконанні конкурентів "Квартал 95" - "Дизель Шоу"

Так, новий номер "Дизель Шоу", в якому білоруський актор Євген Сморигін вперше не тільки заговорив, але і заспівав чистою українською мовою, високо оцінили в мережі, порівнявши з "заїждженими" виступами команди гумориста Євгена Кошового. Про це передає Politeka.net з посиланням на опублікований в YouTube ролик (щоб подивитися, проскрольте вниз).

Сморигін зіграв українського композитора, до якого прийшов блатний шансоньє з проханням перевести його пісні на українську мову. Труднощі в перекладі й стали тією "вибуховою хвилею", що накрила публіку, - дослівний переклад "блатної лексики" виглядає по-справжньому смішно.

Користувачі кинулися коментувати побачене, поставивши Сморигіна за його українську мову в приклад багатьом етнічним українцям.

"Тут, звичайно, "Дизель" натягнув "Квартал" по саме "не хочу". Позитив і наша пам'ять може все!!!"

"Браво авторам та виконавцям! Окремо респект білорусу Жені - його українська краща, аніж у багатьох етнічних українців"

"Не пам'ятаю коли так сміялася, у вас всі номери смішні, але це щось. "95 Кварталу" повний капець"

"Номер просто на розрив!!! Браво!!!"

"Супер. Шикарно) так чудово зіграти на різниці перекладу з російської на українську) це так класно і смішно. Особливо як переводився шансон) - За дротом, я піду раз) Ти підрахуй Талян) молодці, дуже тонко зіграли. Ви Дизель шоу, завжди вмієте жартувати на актуальні теми"

"Ви найкращі!))) Кварталу до вас далеко)))"

"Молодці! Український такий співучий, але у політиків він перетворюється на такий срач!!!"

"Номер диво. Голоси в обох Класні. Але Женін голос мене зачаровує. Та ще гра на фортепіано. Браво👍🌹🌹❣️"

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