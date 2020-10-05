В Національному банку України уточнили важливі моменти щодо виведення з обігу деяких гривень

Як передає Politeka.net, відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці НБУ в Фейсбуці.

Там, підкреслили, що монети номіналом 1 гривня золотистого кольору є дійсним платіжним засобом. Ними можна продовжувати розплачуватися і не потрібно спеціально обмінювати.

Також залишаються в обігу і є законним платіжним засобом паперові банкноти 1 і 2 гривні зразків 2003 – 2007 років.

Уточнюється, що, потрапляючи в банки золотисті 1-гривневі монети і паперові банкноти 1 і 2 гривні не будуть більше повертатися в готівковий обіг. Банки їх вилучати і передавати в Національний банк для утилізації.

Поступову заміну паперових банкнот низьких номіналів на металеві монети Національний банк розпочав майже два з половиною роки тому, навесні 2018 року. Очікується, що така заміна дозволить заощадити державі близько 1 млрд гривень, оскільки за даними НБУ, Банкноти низьких номіналів швидко зношуються і за рік або два приходять в непридатний стан. У той же час тривалість життя монет значно вище, ніж тривалість життя банкнот і становить 20 - 25 років.

«Дизайн 1, 2, 5, 10 грн - це жахливий жах. Хоч би з різних металів робили, або з різним дизайном, а то очі зламати можна, поки зрозумієш ніж розраховуєшся», «А кому взагалі заважали жовті гривні????? Їх можна було б і не виводити з ужитку!», «З купюрами все зрозуміло. А ось вилучення з обороту "жовтих" монет по гривні - в чому тут економічний ефект, адже вони могли б служити ще багато років, а, автор? (Приведення до єдиного "срібному" стандарту монет - це не економічний ефект)», - пишуть в Мережі.

Нагадаємо, що всі старі монети і купюри, випущені до 2003 року, можна буде обміняти на нові у відділеннях будь-якого банку до 30 вересня 2021 року.

Після 2021 року і протягом до 2023 року українці зможуть обміняти старі гроші в Ощадбанку, ПриватБанку, ПУМБі або Райффайзен Банк Аваль.

Додамо також, що українці неодноразово висловлювали невдоволення оновленими грошима і вимагали від НБУ припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень.

Зокрема відповідну умову містить петиція, яка з'явилася на сайті президента. У зверненні наголошується, що монети тільки створюють додаткові незручності і "є поштовхом до інфляції і знецінення грошей".

У НБУ навіть коментували подібні претензії. Там виправдовуючись за карбування нових монет, заявили, що монети все ж відрізняються за розміром і вагою, а також мають різні зображення видатних українців.

Нагадаємо, "можуть дати сто доларів": Нацбанк скасував 25 копійок, на яких монетах тепер можна заробити.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк вводить в обіг нові гроші перед скасуванням популярної монети і банкнот.

Також Politeka писала, що Нацбанк попередив про важливі зміни, якими гривнями не можна буде розплачуватися.