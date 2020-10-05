Известный российский певец Филипп Киркоров предстал в ярком образе, который поразил сеть 

Известно, что артист является поклонником брендовых вещей, и каждый его костюм привлекает внимание поклонников, передает Politeka.net. Так, в этот раз поп-король поделился снимком представ в рубашке с золотыми узорами.

В посте певец похвастался новым приобретением - своим взглядом, который получил во время отдыха. 

"Ухмылка и прищур, выработанные в отпуске... 🇬🇷 Это что-то новенькое в моем взгляде, да?😉", - написал артист. 

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Некоторых поклонников привлекла одна деталь - одежда, похожая на черную юбку: 

"Ну, ладно верх, а юбка никого не смущает?". 

У других же появилась догадка, что у Киркорова появились чувства к кому-то:

"Влюбился?)))". 

 

 