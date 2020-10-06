Відома модель Демі Роуз похвалилася фігурою на радість фанатів і показала подружку

На фото Демі показала себе в помаранчевому купальнику з декольте. Зірка стояла близько до камери, а волосся зібрала назад, щоб не заважали. Роуз дивилася прямо в об'єктив камери, хвалячись своїм тілом. Фото вийшло досить гарячим і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі можна побачити вже Роуз з подружкою, яка стояла поруч. Дівчина, як і Демі, не соромилася показати свої апетитні форми в купальнику. Волосся у неї були розпущені і красуня обійняла свою знайому, так і хочеться додати: "спокусливі принцеси".

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фотографією, так як знімки були викинуті в сторіс Instagram, де подібного функціоналу у користувачів немає.

Повідомлялося, що британська супермодель Демі Роуз похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку з подругою.

"Я просто люблю джин", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує поруч з подругою, вбравшись при цьому в тісний топ. Поруч з нею можна помітити не менш фігуристу подругу.

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