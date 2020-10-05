Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, розбурхала незвично тонкою талією після схуднення

З підліткового віку Олена привертала увагу до себе і намагалася стати популярною завдяки своїй зовнішності: великі очі, виразні риси обличчя, красива фігура. Однак дівчині було цього мало і вона вирішила кардинально змінити себе. Ще більше схуднути, вколоти філери в губи і вилиці, підправити профіль, зробити шкіру бронзовою після численних походів в солярій і вставити імпланти в сідниці і груди.

Тепер модель, після того, як піддалася впливу сучасних тенденцій і стала частим гостем пластичного хірурга, вражає змарнілим тілом і при цьому може похвалитися пишними формами. На фото видно, як модель хвалиться тонкою талією і блищить в коротенькому білому ТОПі з червоними шортами на блискавці спереду.

Ось як реагують на спекотне фото в мережі, на якому худа модель з пружним бюстом тримає в руках ціле відерце з нагетсами в руках:

"Так, стабільна дієта з KFC, і ви будете схожі на неї😍 😮; чудове пишність j'adore💋 💋; так полковник в будинку пані Моя😍; що з пальцем? ; Мене більше шрам між тить бентежить... можна ж було зробити косметичну операцію... на тити ж гроші є; Вкуснотіща 😍; Силіконова долина; я ними якось отруїлася, Тепер дивитися на них не можу; чому красивих дівчат у яких є гроші на удосконалення себе так "люблять" хейтери)); Хороша але дуже штучна. .».

Ми також писали, що частина шанувальників Олени вважає, що це її образ і він їй дуже йде. Дівчина вміло підкреслює красу тісними сукнями, пікантною білизною і модними костюмами, які рекламує для онлайн-магазинів одягу. Цього разу Олена приміряла лише чорний бра, незвичайну чорну куртку-косуху на якій видно зміїний принт і темно-сірі джинси скіні з високою посадкою.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими:

"Че за фотка😍; Боже мій який жах ! Як можна так багато використовувати фільтрів і ненатуральність; Така красива 😻; Купи собі вітаміни для мозку краще 😂😂😂; Мені здається, ти погладшала кг на 5, подібного відео, де Мотрю рекламируешь і відео в Омович шоп виставляла в бежевому костюмі; дуже дивна поза😐; Wow awesome 🔥🔥🔥; Поправилась трохи; Beauty 🔥🤩❤️😘".

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