Відома телеведуча Настя Ивлеева, зірка "Орла і Решки", здивувала кадрами з "зниклими" грудьми

Нещодавно в мережі на другому акаунті Насті з'явилися провокативні ролики з її новим образом. Дівчина старанно позувала на камеру в короткому топі червоного кольору і незвичайних чорних брюках з металевими кнопками і прикрасами з лямками, як би виділяють її стегна. Також видно лінія бікіні дівчини, яку вона вважала за краще не тільки не ховати, але і показати у всій красі.

За словами користувачів, образ вийшов неоднозначним-зірка "втратила" бюст і навіщось посвітила білизною з невдалого ракурсу. Водночас сама Настя зазначила, що за період самоізоляції схудла на 10 кілограмів. Однак комплексів з приводу "втраченого" бюста не відчуває:

"Відкрию секрет: коли ти жирна — сиськи теж жирні. Коли ти струнка, то і сиськи стрункі. Мені особисто жирні сиськи не подобаються. Силіконові подобаються, а жирні ні! Я поки не хочу, ходжу зі стрункими. З моменту, як ми з вами познайомилися, я була товщя на 10 кг», — заявила блогер фоловерам.

"Дуже красива дівчина, але я одна вважаю що з неї роблять лякало; мені одному здається що раніше вона була краще ?; що за нігті як у Грінча?; Мені здається це анти сексуально, як жаба Аркадіївна з няньки, в серії де вона в барі з такою ж зачіскою є🤦 ♀; настюш, як з такими нігтями жити?🌞 ; балдеж несусвітний млинець!!🤤 ❤ ️ ; не фігура а балдеж🤤 💖; куди груди споділия?😂 ; Так блін, що на голові?😣 ; Раніше краще. Апетитна була..... аж самій подобалася; а ви грудей свої знайшли??😂 ; Наша Афродіта😻 😻 😻; труси То навіщо на вуха натягнули...???; Труси вірності ?",- пишуть користувачі.

До цього Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала фото з відпочинку з Елджеєм.

На кадрах Елджей був у шортах, кросівках, капелюсі і футболці. Музикант присів навпочіпки, посміхався і закрив очі. На тлі можна побачити Настю, яка підстрибнула в футболці, шортах, бейсболці і кросівках. Зірка в стрибку підняла руку і розсунула ногу.

"Гей, як справи?",- підписала красуня.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Неможливо не любити Івлєєву і Елджея"," Господи, ну ось як можна не любити цих милашок"," чоловік і дружина - одна сатана"," Реклама мерседес на тлі"," коли чоловік і дружина на одній хвилі"," ви вогонь хлопці", " Фото дуже круте. Справи норм, але не так круто , як у вас, судячи з облич і локації", "тут прям суцільні багатії зібралися", "Божечки-кішечки! Ну просто мої зайчика".

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