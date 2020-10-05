Настя Каменських в черговий раз знайшла спосіб всіх здивувати
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артистка провела тренування в прямому ефірі. При цьому почалася заняття досить рано, о 6 годині ранку.
Тренування Каменських провела в рамках 30-денного спортивного інтенсиву Rock Your Body.
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У мережі захоплюються цілеспрямованістю артистки і дивуються, що так рано вона вже займається, проте знайти в собі сили приєднатися до Каменських змогли не всі.
"Ось розумниця, чудова цілеспрямована дівчина Настя, супер розумниця. Поки все в ліжку лежать, вона займається собою", "Доброго ранку! Не очікувала вас так рано побачити!", "В ліжечку дивлюся", "спасибі за тренування, але з дивана я не встала😆", "стягнула мене таки з ліжка", - пишуть в коментарях.
У кадрі на пару хвилин з'явився і чоловік Каменських Олексій Потапенко (Потап), чим. схоже, здивував і саму Настю.
"Я з вами в марафоні, щоб це не значило. Я біжу, а вам хорошого тренування", - сказав він.
"Хорошої пробіжки", - відповіла Настя.
Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.
А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.