Настя Каменських в черговий раз знайшла спосіб всіх здивувати

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артистка провела тренування в прямому ефірі. При цьому почалася заняття досить рано, о 6 годині ранку.

Тренування Каменських провела в рамках 30-денного спортивного інтенсиву Rock Your Body.

У мережі захоплюються цілеспрямованістю артистки і дивуються, що так рано вона вже займається, проте знайти в собі сили приєднатися до Каменських змогли не всі.

"Ось розумниця, чудова цілеспрямована дівчина Настя, супер розумниця. Поки все в ліжку лежать, вона займається собою", "Доброго ранку! Не очікувала вас так рано побачити!", "В ліжечку дивлюся", "спасибі за тренування, але з дивана я не встала😆", "стягнула мене таки з ліжка", - пишуть в коментарях.

У кадрі на пару хвилин з'явився і чоловік Каменських Олексій Потапенко (Потап), чим. схоже, здивував і саму Настю.

"Я з вами в марафоні, щоб це не значило. Я біжу, а вам хорошого тренування", - сказав він.

"Хорошої пробіжки", - відповіла Настя.

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.

А ще Politeka писала, що Каменських у сукні-сорочці спантеличила несподіваним чином на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.