Німецька супермодель і колишня наречена голлівудського актора Леонардо Ді Капріо Тоні Гаррн виходить заміж
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Тепер ти дійсно можеш називати мене дружиною", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку знаменитість позує поруч зі своїм коханим – актором і моделлю Олександром Петтіфером. Пара цілується, демонструючи на камеру обручки.
"Мої привітання", " круто! Щастя вам", " нарешті ви зробили це!", "ви зробили це, ура!",- пишуть її шанувальники.
Брежнєва втомилася мовчати і видала правду про зради Меладзе: "Погулювати з Ерікою... спасибі, відкрили очі"
Тарзан, який зрадив Наташі Корольовій, став на коліна перед публікою: "Не можу спати..."
Колишня дружина зірки "Динамо" Морозюка розбурхала розпусною позою в міні-бікіні: "Ну ти дала, мати"
Долар почав "качати" гривню, експерти попередили українців: "курс досягне..."
Як повідомлялося до цього, німецька супермодель і колишня наречена світової зірки кіно Леонардо Ді Капріо Тоні Гаррн захопила мережу новими знімками
Модель Тоні Гаррн-справжній приклад для наслідування. Красуня є обличчям декількох брендів, займається благодійністю, а також бере участь в кампаніях на користь дівчат Африки. Зовсім недавно Тоні стала дизайнером і випустила першу колекцію одягу.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила серію знімком, зроблених в різних образах і попросила фоловерів оцінити, який краще.
Нагадавши, екс-наречена Ді Капріо вбила наповал розпатланим виглядом в купальнику
А ще Politeka писала, що екс-наречена Ді Капріо показала розкішне тіло в латексі, засвітивши головне
Також Politeka повідомляла, що екс-наречена Ді Капріо блиснула формами без білизни під тонкою блузою