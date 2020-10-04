Німецька супермодель і колишня наречена голлівудського актора Леонардо Ді Капріо Тоні Гаррн виходить заміж

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Тепер ти дійсно можеш називати мене дружиною", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку знаменитість позує поруч зі своїм коханим – актором і моделлю Олександром Петтіфером. Пара цілується, демонструючи на камеру обручки.

"Мої привітання", " круто! Щастя вам", " нарешті ви зробили це!", "ви зробили це, ура!",- пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, німецька супермодель і колишня наречена світової зірки кіно Леонардо Ді Капріо Тоні Гаррн захопила мережу новими знімками

Модель Тоні Гаррн-справжній приклад для наслідування. Красуня є обличчям декількох брендів, займається благодійністю, а також бере участь в кампаніях на користь дівчат Африки. Зовсім недавно Тоні стала дизайнером і випустила першу колекцію одягу.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість розмістила серію знімком, зроблених в різних образах і попросила фоловерів оцінити, який краще.

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