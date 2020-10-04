Популярна українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі "Свати", приголомшила змінами в зовнішності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

"Бажаю всім гарного вечора", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кравченко позує явно постаріла. На себе вона накинула темного кольору курточку, а на плечі видніється лямка від сумки. Але, попри це, шанувальники зірки прийшли в захват від побаченого.

"Ви прекрасна актриса і людина великої й доброї душі, вам здоров'я і нових ролей, всього найкращого...", "здоров'я міцного вам", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", порадувала домашньою красою.

У соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото знаменитості, на якому вона позує в саду поруч з кущем калини. Тетяна одяглася просто і зі смаком: синє плаття з яскравими квітковими візерунками, кепка і сонцезахисні окуляри з жовтими стеклами. Вона променисто посміхається і явно насолоджується близькістю до природи. Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд і життєву мудрість Тетяни, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.

Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.