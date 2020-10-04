Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна похвалилася фігурою, одягнувшись в облягаючий наряд і корсет

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує сидячи на столі в білосніжному вбранні, який вирішила підкреслити прозорим корсетом. Кошкіна ефектно задерла руки до верху, а на плечі у дівчини видніється курточка.

Кадри вона ніяк не підписала, хоча її шанувальники й без того прийшли в захват від побаченого.

«Помолодшати . Таке відчуття", "розкішна«,» рот хороший«,» Яночка, ви прекрасні«," коли весілля з Гаріком?", "груди залік!! Втім як завжди", " Яна солодка, і попка рай!", "Ти б була відмінною половинкою для Кріштіану Роналду", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що 30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, похвалилася шикарним декольте

На кадрі Кошкіна з'явилася в досить відвертому образі, побажавши своїм шанувальникам добраніч.

Після побаченого декольте їм навряд чи вдалося спокійно заснути, оскільки шикарні груди яни так і намагалися вистрибнути з тісної сукні.

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