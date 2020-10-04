Красуня перевершила сама себе

Внучка російського актора Михайла Боярського Катерина здивувала красою, вбравшись в латексну спідницю і не тільки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я могла б бути твоєю дівчиною", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках внучка Боярського позує напівбоком, приховавши шостий розмір за оверсайз-футболкою.

«Катюха, ти чудова», «як завжди – прекрасна», «я згоден, сонячний Стрілець знаю не небезпечний», «вогонь, Малятко», «красуня», - пишуть її шанувальники.

До цього Катерина Боярська спокусила шикарними формами в шкірі

Катерина одягла чорну футболку, а зверху косуху такого ж кольору. Спідничка від спалаху засвітилася через латексного матеріалу.

Блискавка поперек міні виглядала дуже цікаво, надаючи образу пікантності. Колготки у велику сіточку, довгі гольфи і кросівки завершили образ. Зірка розпустила довге біле волосся з рожевими кінчиками й пильно дивилася в камеру. Варто відзначити, що в даному образі зірка зробила кілька фотографій і отримала масу компліментів.

Нагадавши, пишногруда внучка Боярського потрусила значним бюстом у "дорослому" декольте: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, грайлива внучка Боярського красиво поклала шостий розмір в наряд з вирізом.

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