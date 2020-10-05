Українська співачка Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою, вбравшись в леопардове боді
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, красуня позує в леопардовому боді, ефектно зігнувшись на камеру. Красуня ефектно задерла руки, поправляючи волосся. Образ знаменитість доповнила красивим взуттям.
Уточнимо, що кадри співачка ніяк не підписала, а її шанувальники не могли що-небудь сказати, оскільки фотографію вона розмістила у себе в Сторіс.
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До цього ми писали, що українська виконавиця Світлана Лобода показала струнке тіло в одному чорному боді.
Світлана Лобода славиться ідеальним доглядом за собою, адже вже через два місяці після пологів вона важила стільки ж, як і до пологів другої дочки й навіть відзняла одну з кращих своїх пляжних фотосесій. Як відомо, багато хто цікавиться відходом артистки за собою. Сама Світлана нічого не приховує.
Тренування Лободи починаються з розтяжки і дихальних вправ. Потім Світлана переходить до елементів хореографії та стрибків. Вдома співачка робить упор на литкові м'язи, а також на стегна і підтягує сідниці.
Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".
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