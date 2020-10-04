Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в максимально спокусливому вигляді
На фото красуня здалася в топі з величезним декольте. У зірки практично були груди повністю відкриті. Олена була в спальні і робила селфі, демонструючи шостий розмір максимально близько. Волосся у Омович були зібрані назад, а образ доповнила модель яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться написати: "крихта, максимальне задоволення".
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Повідомлялося, що відома модель Олена Омович захопила новим образом в чорному.
Цього разу Олена приміряла лише чорний бра, незвичайну чорну куртку-косуху на якій видно зміїний принт і темно-сірі джинси скіні з високою посадкою.
"Че за фотке 😍; Боже мій який жах ! Як можна так багато використовувати фільтрів і ненатуральності; така красива 😻; Купи собі вітаміни для мозку краще😂 😂 😂", - пишуть фани під фото.
Повідомлялося, що відома модель Олена Омович зняла себе крупним планом.
Крім цього, його коротка довжина оголила прес і дозволила поглянути на пружний животик. Зверху модель одягла білий светр. Доповнила образ бордова кепочка.
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