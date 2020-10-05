Курс валют в Україні 5 жовтня зірветься з ланцюга, Долар почне тиждень з підступної атаки на гривню

Так, стодоларова купюра на міжбанку почне тиждень з +0,65 грн, передає Politeka.

Євро на подив же навпаки, втратить кілька пунктів. Сто євро на міжбанку впаде на 9,58 грн.

Курс валют сьогодні буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2823,08 грн;

100 євро - 3323,24 грн.

Російський рубль сьогодні можна буде купити за 3,674 гривні.

До цього ми наводили слова економіста Олега Пендзіна про те, що зміцнення гривні позитивно впливає на ситуацію з виборцями.

Водночас Віктор Скаршевський запевняє, що зараз немає серйозних причин для коливань курсу долара і знецінення гривні, але за останні півтора місяця національна валюта впала на 99 копійок.

Зокрема, Національний банк, маючи резерви в розмірі 29 млрд, міг за допомогою регулярних продажів валюти й не опускати курс нижче 28 гривень за один "вічнозелений".

А ось економіст Олександр Охріменко стверджує, що Долар продовжить рости. Ще, імовірно, на 5-6 пунктів.

"Але до кінця першої декади жовтня очікую курс в коридорі 28,4 - 28,5 грн/Долар", - зазначив він.

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