Курс валют в Україні 5 жовтня зірветься з ланцюга, Долар почне тиждень з підступної атаки на гривню
Так, стодоларова купюра на міжбанку почне тиждень з +0,65 грн, передає Politeka.
Євро на подив же навпаки, втратить кілька пунктів. Сто євро на міжбанку впаде на 9,58 грн.
Курс валют сьогодні буде виглядати наступним чином:
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100 доларів – 2823,08 грн;
100 євро - 3323,24 грн.
Російський рубль сьогодні можна буде купити за 3,674 гривні.
До цього ми наводили слова економіста Олега Пендзіна про те, що зміцнення гривні позитивно впливає на ситуацію з виборцями.
Водночас Віктор Скаршевський запевняє, що зараз немає серйозних причин для коливань курсу долара і знецінення гривні, але за останні півтора місяця національна валюта впала на 99 копійок.
Зокрема, Національний банк, маючи резерви в розмірі 29 млрд, міг за допомогою регулярних продажів валюти й не опускати курс нижче 28 гривень за один "вічнозелений".
А ось економіст Олександр Охріменко стверджує, що Долар продовжить рости. Ще, імовірно, на 5-6 пунктів.
"Але до кінця першої декади жовтня очікую курс в коридорі 28,4 - 28,5 грн/Долар", - зазначив він.
Нагадаємо, що курс валют в Україні змінився: експерти навали причини різкого подорожчання долара
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