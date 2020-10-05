Настя Каменських, Тіна Кароль, Ані Лорак та інші зірки показали себе в сорочці

На першому фото була Ані Лорак. Красуня була на знімку зображена в утепленому картатому кардигані червоного кольору, який при першому погляді нагадує широку чоловічу сорочку. Доповнюють молодіжний образ сонцезахисні окуляри. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей в соціальних мережах.

На другому фото вже Тіна Кароль. Зірки була в одній лише білосніжній сорочці без білизни. Як відомо, Тіна не є прихильницею відвертих фотосесій, тому кожен її знімок в пікантному або провокаційному вигляді тут же викликає бурхливу реакцію в мережі.

На третьому фото вже була Маша Полякова. Красуня була в білій сукні-сорочці, зверху якого натягнула корсет. Волосся у Маші були розпущені, а образ зірка доповнила макіяжем і сережками.

На четвертому кадрі вже мама Маші, Оля Полякова. Співачка без сорому посвітила своїм пишним бюстом в сорочці з короткими рукавами. Ольга не застебнула всі гудзики.

Заркує п'ятірку Настя Каменських. Цього разу артистка вирішила здивувати незвично скромним образом в білій сорочці в поєднанні з такою ж білою сумочкою з ланцюжком замість ремінця.

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