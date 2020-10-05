Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному образі

На фото красуня здалася в туфлях і вбранні з сіточки. Зірка сиділа в кріслі, показуючи свої сідниці і ноги, задерши ногу за ногу. Волосся у дівчини були жовтого кольору. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Сумую за її жовтим волоссям", - підписав адміністратор групи.

Фанати поставили кілька сотень лайків і не писали, але так і хочеться сказати: "відвисла щелепа, ідеальний ракурс".

Повідомлялося, що популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила формами в тісному топі.

Тепер Кайлі всіляко підкреслює принади сексуальними нарядами. Так, модель постала в сірому топіку, який, здавалося, може порватися на великих грудях.

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Кайлі зняли в момент, коли вона йшла по вулиці. Знаменитість була з білим волоссям і стрижкою каре.

З одягу на Кайлі був світлий комбінезон з глибоким декольте. Великі груди виставилися з вирізу і, здавалося, зараз вилізе з нього.

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