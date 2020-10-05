Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в незвичайному образі

На фото Кортні здалася в чорних штанях і косинці, якою прикрила груди. Волосся у зірки були розпущені, а погляд модель вирішили відвести від фотографа. Фотографія вийшла досить сміливою і цікавою, адже Кортні не соромилася продемонструвати своє тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Милий дитина", " хто зняв твою маску?", "Ви робите все виглядом", "ох вже точно, на що цікаво дивитися"," краса - це те, як виглядають зовні і відчуваються зсередини"," найдорогоцінніша жінка в світі"," Дамм бу виглядає чудово", "Я люблю тебе так сильно, тому що у тебе Краса така ж красива, як краса душі", " на що ти дивишся?", "Чому вона нікому не відповідає, братан?", "Найбагатша мамасита".

Повідомлялося, що американська модель і світська левиця Кортні Кардаш'ян показала себе з несподіваного боку – як готує на кухні.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram знаменитість виклала цікаве фото у відвертому образі, зроблене на кухні. А ньому вона відображена біля плити щось помішує в каструльці.

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