Відома співачка Дуа Липа показала себе на автомобілі, демонструючи себе в найгарячіших образах

На фото Дуа сиділа в штанях і прозорому топі. Зірка доповнила образ кросівками, розташувавшись на автомобілі. На інших кадрах Липу показали з інших ракурсів. Під прозорим верхом можна побачити чорну білизну. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Місячне світло", - підписала красуня фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Ця фотографія зробила мій день", " коли ми одружимося з королевою? ", "Чудові фотографії", Кеті Перрі", " чудова Дуа Ліпа, ти моя поп-зірка номер один і королева краси!", "ми стан Дуа блондинка"," що ти така красива"," Давай будемо друзями"," Ти така красива","дістала бути такою красивою".

Повідомлялося, що популярна британська співачка Дуа Липа без сорому засвітила білизну.

Дуа Липа позувала біля дзеркала і зробила селфі. Відома красуня була в короткій облягаючій футболочці з веселим принтом.

Маленький одяг злегка оголила пружний животик і підкреслила невеликі форми. Зверху красуня накинула синю толстовку.

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