7-річні Гаррі і Ліза, діти співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, стали улюбленцями публіки
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зіркової сімейки опублікували фото двійнят, народжених від сурогатної матері, які приголомшили своєю милотою.
Підросли діти, були в білих футболках і максимально натурально позували на камеру. Ліза з двома косичками посміхнулася і нахилила голову набік. Гаррі теж злегка посміхнувся.
"Можна Ваш лайк? 😍 😍 😍 # єлизаветагалкіна # гарригалкін", - йдеться у підписі до фото.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти:
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"Гаррі чим старше, стає все краще і краще, просто красунчик, Ліза - лялечка, розумна, талановита! Прекрасні дітки!"
"А синок гарнішає не по днях, а по годинах! Такий милий! Татів!!!!"
"Дітки дорослішають. 💖💖💖"
"Гаррі гарний хлопчик і розумний. А Лізонька - просто милашка 👍 💖 "
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося сімейне фото, що зворушило публіку. Малюки та їхні зіркові батьки були в теплому одязі, і очевидно, на прогулянці. На снімку Галкін обіймає сина і дружину, а Ліза притулилася до мами, доторкнувшись рукою до її руки.
"Іди від нас подалі, пандемія! Будьте щасливі і найголовніше — здорові!», - йдеться у підписі до знімка.
"Будьте щасливі і здорові! приємно на вас дивитися. Посміхайтеся! і здоров'я!", "Красива пара!", "Міцного вам здоров'я і щастя", "чудова сім'я! Відмінне фото. Ліза, - копія Алли Борисівни, а Гарік, - татів синуля. Величезного вам щастя, любові та успіхів у творчості", - відреагували шанувальники.
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