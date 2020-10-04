Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала розкішний образ на відпочинку

Дівчина щодня публікує нові спекотні фото, зроблені на відпочинку в ресторані або під час прогулянки. Так як Гюль є моделлю, що рекламує одяг для магазинів, вона не обмежена вибором. При цьому у Бахарі свій стиль - вона показує на собі тільки стильні і дорогі сукні, завжди акцентуючи увагу на зоні декольте.

На одному таких фото дівчина показала, як підкреслила достоїнства в бежевій блузці без рукавів і на тонких лямках. При цьому вставка з тонкої сіточки в тон поряд ідеально доповнила ніжність образу. Зона декольте виявилася вигідно підкреслила, тому фанати звернули увагу не тільки на солодке печиво, про яке говорила сама Гюль:

"О, дивись, моє мигдальне печиво так само самотньо, як завзятий ненависник Інстаграмм. 🥺 😋 # missygirl # missyempire", - жартівливо написала Бахарі.

Ось як реагують фанати:

"Красива ❤️; мені б також насолоджуватися цим усім, як ви; Ти будеш це є?; ох яка чудова жінка сьогодні підкорює нас️❤️😍 😮; мій номер 1❤️; шикарно і стильно; звідки ця вершина? 😍 😍 ; Ви виглядаєте чудово💖 💖 💖; чудово красиво; з якого десерту почати? очі розбігаються))); Красиво і сексуально 💞💞; цей топ занадто милий😍😍🔥; Завжди така краса💗; Жива лялька 😍; Така красива 😍😍😍😍; Ось красуня 😍👑👏🏻».

Ми також писали, що Гюль кожен день публікує нові фото і дивує різноманітністю своїх образів. Оскільки дівчина працює з магазинами одягу, вона не обмежена вибором вбрання. У Instagram моделі багато пікантних фото, на яких ефектна красуня показує бюст в неймовірних декольте.

Примітно, що в іншому Бахарі дотримується стриманості в нарядах певного дизайну і не показує зайвого – просто вибирає сукні максимально закриті внизу і відкриті зверху. Щоб підкреслити розкіш пишних розмірів недавно Гюль приміряла нове дизайнерське плаття з ніжної тканини рожевого кольору. З камінням на грудях і відкритою зоною декольте Гюль вразила кожного фаната.

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