32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк ошелешила заявою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, в яких показала, як проводить час з маленькою дівчинкою Анею і заговорила про своє ставлення до дітей.

Зокрема, Нікітюк поскаржилася на труднощі, про які знають тільки мами.

"Так собі я виглядаю звичайно ... чесно кажучи, я не уявляю, як ви, мами, справляєтеся з дітьми, у кого по двоє, по троє...", - заявила Леся, показавши себе в повний зріст. На втомленій зірці був короткий халатик сірого кольору і рожеві шкарпетки.

Крім того телеведуча обурилася коментарями, які їй пишуть в соцмережах, натякаючи на її вік і що "годинник-то цокає".

"Ще мені дуже подобаються люди, які пишуть мені: "Пора вже своїх таких мати!" А ви стежите на якомусь лічильнику, який конкретно вибиває, кому, де, скільки, що мати або коли... Може вам телеграму приносять, про яку я не знаю, де написано: "Передайте Нікітюк, що вже давним-давно пора своїх таких мати!" Я ніколи, напевно, нікому не написала б взагалі в коментах, що вам пора народжувати, а вам - то порп, і то пора... Звідки я знаю про людські проблеми. Може людина, не дай бог, не може мати дітей, а може вона чайлдфрі...", - спалахнула Нікітюк.

Раніше ми повідомляли, Нікітюк приголомшила оголеним фото поруч з чаном, наповненому водою, і великою тацею з вареними раками.

Красуня прийняла спокусливу позу, прикрившись підносом, і пустотливо посміхнулася в камеру.

"P. S. Я вже бачу ці заголовки завтра..🙈 - Нікітюк, прикриваючись тим, що варить раків, фоткалася оголеною в чанах. Подруги залишилися голодними і неприкритими😆", - посміялася в підписі телезірка.

Нагадавши, мокра Нікітюк у» невидимому " купальнику затьмарила красунь-подруг у басейні

А ще Politeka писала, що завзята Нікітюк верхи на жеребці ошелешила змінами у фігурі