Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, захопила новим образом у чорному

Модель живе розкішним життям після того, як стала популярна в Instagram. Причому найчастіше Альону засуджують за її зовнішній вигляд – неприродно худе тіло і досить значні форми постійно викликають суперечки в мережі. На думку користувачів Instagram, Омович перестаралася з пластикою вже дуже давно.

А частина шанувальників Олени вважає, що це її образ і він їй дуже йде. Дівчина вміло підкреслює красу тісними сукнями, пікантною білизною і модними костюмами, які рекламує для онлайн-магазинів одягу. Цього разу Олена приміряла лише чорний бра, незвичайну чорну куртку-косуху на якій видно зміїний принт і темно-сірі джинси скіні з високою посадкою.

Шанувальники не змогли залишитися байдужими:

"Че за фотке 😍; Боже мій який жах ! Як можна так багато використовувати фільтрів і ненатуральність; Така красива 😻; Купи собі вітаміни для мозку краще 😂😂😂; Мені здається, ти погладшала кг на 5, подібного відео, де Мотрю рекламируешь і відео в Омович шоп виставляла в бежевому костюмі; дуже дивна поза😐; Wow awesome 🔥🔥🔥; Поправилась трохи; Beauty 🔥🤩❤️😘; найкрасивіша ❤️🤗; Красуня 😍; Ідеальна фігура😍🔥».

Раніше ми писали, що Олена прославилася кілька років тому після того, як в черговий раз змінила зовнішність завдяки пластичним операціям. Регулярно відвідуючи солярій Омович також домоглася золотистого відтінку шкіри, а постійні уколи філлерів в вилиці і губи і зовсім змінили дівчину. Своїх операцій вона не соромиться, тому говорить про них відкрито.

Не боїться Олена показати і свої достоїнства в самих різних образах. Наприклад, дівчина без збентеження показує бюст шостого розміру в самих незвичайних нарядах і позах. Нещодавно Олена відзняла фотосет для онлайн-магазину одягу, де приміряла Різне шкіряне взуття та костюми. Одним з найпікантніших образів був знятий на узбережжі Дніпра. Д

Дівчина одягла Екстра-міні з шнурівкою з боків і вип'ятила бюст без ліфчика, тому коментарі не змусили себе чекати.

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