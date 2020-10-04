Мати Ольги Бузової розповіла, як ставиться до нареченого своєї дочки Давида Манукяна

Про це пише Стархіт.

Як відомо, Оля Бузова брала участь у "Битві екстрасенсів", де маги заявили, що Давид Манукян не до душі матері співачки Ірині Олександрівні.

Більш того, вона жорстко рознесла всіх минулих коханців співачки.

"Як будь-якій мамі, мені не подобався жоден молодий чоловік Олі, починаючи з 14 років. Це нормально! Так у всіх: наша дитина найкраща, решта-гірша", - відреагувала вона на заяву екстрасенсів.

Але нічого поганого на адресу Манукяна вона не сказала. Мати 34-річної співачки також заявила, що бачиться з Олею і Давидом тільки на сімейних святах.

"Симпатичний хлопчик, харизматичний. Найголовніше-прекрасно танцює. Для мене це вже головне достоїнство в чоловікові. Ми бачимося тільки на святах, а там всі білі і пухнасті», — продовжила Ірина Олександрівна.

Раніше ми розповідали, як Ольга Бузова брала участь у зйомках "Битви екстрасенсів".

На шоу популярній співачці передрекли розставання з нинішнім хлопцем.

Один з учасників проекту заявив, що в цих відносинах немає любові. Спочатку Бузова намагалася робити вигляд, що все добре, але потім, за лаштунками шоу проговорилася, що їй трапляються тільки погані чоловіки. Екстрасенс же заявив, що в майбутньому Ольга зустріне чоловіка свого життя.

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