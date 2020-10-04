33-річна українська співачка Настя Каменських, якій вдалося схуднути, приголомшила своєю ініціативою

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, в якому постала в білій сукні-сорочці. Вона сиділа за столиком в кафе серед дерев на тлі блакитної затоки й гір.

Фігуриста Каменських, яка, не соромлячись, демонструє свої апетитні принади, придумала, як привернути увагу публіки. Зірка розповіла про свій спортивний інтенсив і про те, які, на її думку, вправи - найкращі для тіла.

"Хочу розповісти вам трохи більше про мій 30-денний спортивний інтенсиві ROCK YOUR BODY 💪 вас чекають онлайн-тренування, заняття зі стретчингу з дипломованим хореографом з мого танцювального колективу Юлею Аладько і біг! Кращі вправи і заняття для тіла️ 🔥 Я буду спілкуватися з вами і давати свої поради в нашому з вами закритому телеграм-чаті друзів. Вже чекаю на вас! ❤", - заманила народ самовпевнена Каменських.

Користувачі із захопленням відгукнулися на заклик співачки:

"Я дуже чекаю 😍"

"Вау як круто 🔥 🔥 🔥 "

"Це на честь Роккі, тобто Дуена Джонсона"

"Лапочка🔥"

"Дівчинка з персиками 🍑"

"Така мила, обожнюю💓"

"👏Обожнюю спорт! Так тримати 🍑"

"Красиве фото 😍 👍 🔥 "

Раніше ми повідомляли, Каменських сфотографувалася на тлі заходу і збентежила фанатів незвичайним вбранням, елементом, якого стала золотистий товстий ланцюг. Коментуючі жартівливо припустили, що її чоловік, репер Потап, "посадив Настю на ланцюг".

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