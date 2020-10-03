Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова засвітила обличчя коханця під час застілля

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Як здорово проводити вечір в колі коханої людини й наших друзів!🌺❤️ Це велике щастя жити вільно, незалежно і на позитиві!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Волочкова позує під час застілля зі своїми друзями й коханцем, обличчя якого невдало приховала.

А користувачі Мережі не змогли що-небудь сказати у відповідь, оскільки балерина через надмірний хейт закрила свої коментарі.

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Скандальна знаменитість позувала на сходинках особняка, задерши ногу на ковані перила. Для такого перформансу вона вбралася в екстремальну чорно-білу піжаму, напівпрозорі мережива практично оголили її стегна. Анастасія Волочкова однією рукою взялася за щиколотку, а іншу з посмішкою помістила на пояс. Вона також зізналася, що з самого ранку зважилася на таку витівку зі шпагатом заради нареченого.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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