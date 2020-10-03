Старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала красу, якою її щедро нагородила природа

30-річна актриса, яка давно живе і знімається в Росії, на своїй сторінці в Instagram поділилася фотографією, зробленою в одному з ресторанів, передає Politeka.net.

Мама двох дітей і успішна актриса знову продемонструвала бездоганний смак. На ній – синій брючний костюм, білі кросівки і біла майка, яка обтягує красиві груди. На Тоні також можна помітити окуляри в круглій оправі.

Зірка на позитиві і виглядає абсолютно щасливою, широко посміхаючись і позуючи на тлі вітрини з солодощами.

"Так і живемо. Спочатку в ресторан заходить бюст, потім я🎈 🎈", – підписала вона знімок.

"Головне, щоб ви не розминулися)))", "🤩 🤩 🤩круто😅 😅 😅", "так це ж шикарно 🌸 🌸 🌸 мрія)", "❤ ️ 😍 красуня!!!️ ️", "Це ж ідеально)", "добре живете)", – коментують шанувальники.

Як відомо, Антоніна Паперна з другого разу вступила в театральне училище імені Бориса Щукіна в Москві, яке свого часу закінчував її батько. Без підтримки іменитих родичів, подолавши конкурс 800 чоловік на місце, вона таки взяла цю висоту.

Секрети професії Антоніна Паперна пізнавала під керівництвом наставників Ніни Дворжецької та Рімаса Тумінаса. Після закінчення вищого навчального закладу вона стала актрисою Театру ім. Е. Вахтангова, де відразу отримала ролі в спектаклях "Євгеній Онєгін", "Мадемуазель Нітуш", "Уявний хворий".

У Москві доля звела Антоніну з актором Володимиром Ягличем, від якого вона спочатку народила дочку Єву, а через пару років світ побачив син пари, якого назвали ім'ям батька, теж Володимиром.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

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