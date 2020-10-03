Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала розкішний образ у рожевій сукні

Гюль щодня публікує нові фото і дивує різноманітністю своїх образів. Оскільки дівчина працює з магазинами одягу, вона не обмежена вибором вбрання. У Instagram моделі багато пікантних фото, на яких ефектна красуня показує бюст в неймовірних декольте.

Примітно, що в іншому Бахарі дотримується стриманості в нарядах певного дизайну і не показує зайвого – просто вибирає сукні максимально закриті внизу і відкриті зверху. Щоб підкреслити розкіш пишних розмірів недавно Гюль приміряла нове дизайнерське плаття з ніжної тканини рожевого кольору. З камінням на грудях і відкритою зоною декольте Гюль вразила кожного фаната:

"Ти такий чудовий малюк; загальний вигляд джахара🔥 🔥 🔥; красивий образ у цієї дівчини❤️❤️; geeezz🔥 😍 💘; чудова Дама з красивим оточенням ...; 💕 💕 Дуже чудово💕 💕; енергія зцілення; ви дуже красиві, привабливі і цікаві; Отримайте більше від цієї моделі – дайте інше плаття; приховувати таке просто гріх».

Також на одному з таких фото Гюль показала черговий шикарний наряд – чорне плаття з глибоким декольте практично до пупка і не менш сміливим вирізом на стегні. Виставивши гідності у вигідному ракурсі, Гюль також трохи підняла ніжку, щоб показати засмагле тіло.

Як і очікувалося, коментарі шанувальників не змусили себе чекати, багато оцінили вибір образу зірки, зазначивши, що у неї дуже красиве тіло, і вона даремно його приховує.

"Це ідеальний вигляд, господи🔥 🔥; просто любов і захоплення 😍 😍 привіт, Гюль, така класна картинка. Обожнюю це❤; заслужила поцілунки💋; елегантний вишуканий і розкішний образ😍 😍 😍 😍; wow 10/10 ти повинна бути знаменитою; дуже добре; королева спокуси🖤 🔥 🔥; ти така шикарна🥰; Привіт, Гюль, Ти Красива!; Красиво😍 🔥 🔥 🔥; Красиво❤️❤️".

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