Модель Ніколь Потуральски, якій приписують роман з актором Бредом Піттом, покрасувалася перед дзеркалом у дуже цікавому вбранні

27-річна красуня, яка підкорила серце голлівудської знаменитості, приміряла штани і верх від бікіні в одному забарвленні, передає Politeka.net.

У сторіз свого Інстаграма дівчина поділилася відео, на якому демонструє незвичайний образ. Як видно, запис зроблено в спальні або готельному номері. Модель позує в ліфчику від бікіні, а також брюках світло-блакитного кольору з синіми плямами. Цікаво, що свій наряд красуня доповнила білими шкарпетками.

На кадрах все ж не можна не відзначити підтягнуту фігуру Ніколь і її плаский живіт. Перед підписниками красуня позує абсолютно без макіяжу, а її волосся зібране в хвіст.

Мало хто знає, що Ніколь народилася в Німеччині, в місті Бергкамен, 2 січня 1993 року. Німкеня за національністю має польське коріння, звідси і цікаве прізвище. Відомо, що її бабуся і дідусь живуть у Північному Рейні – Вестфалії.

Про кар'єру моделі вона марила з дитинства. Коли подружки ліпили паски і грали в салки, креслила крейдою по землі лінії і ходила по них, уявляючи, що виступає на подіумі.

Однак у школі Ніколь захотіла стати біологом, оскільки її дуже приваблювала морська фауна. Проте все вирішив випадок.

У 13 років у паризькому Діснейленді, куди батьки привезли дівчинку, її побачив модний агент і напророкував їй велике майбутнє на подіумах.

У 2006 році вона разом з мамою переїхала в Берлін, де і почався її шлях до слави.

Інформація про роман моделі з Бредом Піттом облетіла таблоїди в серпні цього року. Пару встигли сфотографувати разом в аеропорту Ле-Кастейє. Обоє намагалися не розкривати обличчя – наділи головні убори, медичні маски й окуляри.

Всі в один голос говорять про схожість Ніколь з колишньою дружиною Пітта Анджеліною Джолі: такі ж пухкі губи, пронизливий погляд, точена фігура.

У Ніколь є семирічний син Еміль від шлюбу з 68-річним німецьким ресторатором Роландом Мері, з яким модель розлучилася.

Потуральскі вільно говорить на п'яти мовах і продовжує освоювати нові.

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