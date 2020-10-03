Відома українська співачка, учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха насолоджується відпочинком в сонячному Кемері в Туреччині

Зірка радісно ділиться з підписниками фотографіями, показуючи, як проводить час біля моря, передає Politeka.net. При цьому вона заряджає своїм позитивом всіх навколо.

Так, Вікторія опублікувала пару знімків, зроблених біля водної гірки, на яких вона радіє, як дитина. Красуня приголомшує своєю фірмовою посмішкою, а також ідеальною фігурою в жовтому бікіні, демонструючи рівну і красиву засмагу.

У підписі до кадрів вона розповіла про те, чому не варто приховувати свої емоції.

"Люди, які показують свої почуття❤️ або емоції - 😃 😭 🤯 зовсім не слабкі, дурні і наївні. Вони настільки сильні✊ 🏻, що не потребують маски 🎭 і не залежать від оцінок оточуючих, вони насолоджуються життям!🏄🏻♀️🐠🐟🤸🏻♀️🪀", – йдеться в тексті.

Всього за годину публікація зібрала понад тисячу лайків, а шанувальники не втрималися від компліментів.

"❤️❤️❤️❤️ Ти Чудо!!!!", "Відмінна фігура!", "Яка стройняшка👍", "Красуня)))❤️❤️❤️❤️🔥", – пишуть вони під фото.

Раніше ми розповідали про те, що Вікторія поділилася знімком, на якому позувала в блакитній сукні і без білизни. Смеюха спокусливо спустила бретельку вбрання, роблячи знімок чуттєвим і спокусливим. Волосся у Вікторії було розпущено, а сама співачка дивилася прямо в об'єктив камери, позуючи на тлі нескінченного моря.

Нагадаємо, Віка з "НеАнгелів" підкорила шикарним виглядом у червоному.

А ще Politeka писала, що фігуриста Віка з "НеАнгелів" в яскравому бікіні побешкетувала біля басейну.

Також Politeka повідомляла, що Віка з "НеАнгелів" показала, як треба позувати в крихітному купальнику.