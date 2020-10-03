Внучка російського актора Михайла Боярського, Катерина, спокусила шикарними формами в шкірі

Модель порадувала шанувальників спекотними фото в Instagram, повідомляє Politeka.net. На знімках красуня блищала в рокерському стилі.

Катерина одягла чорну футболку, а зверху косуху такого ж кольору. Спідничка від спалаху засвітилася через латексний матеріал.

Блискавка поперек міні виглядала дуже цікаво, надаючи образу пікантності.

Колготки у велику сіточку, довгі гольфи і кросівки завершили образ.

Зірка розпустила довге біле волосся з рожевими кінчиками і пильно дивилася в камеру.

Варто відзначити, що в даному образі зірка зробила кілька фотографій і отримала масу компліментів.

"Нехай знають, що ми все ще рок-н-рол🎸 💖", - написала в одному з постів Боярська.

"Дівчинка сексі!))))))) ", "Ідеальна ✨", " Я не зрозумію, мені здається або ця дівчинка і справді дуже красива ?))) 😍 🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, внучка Боярського з'явилася в чорній міні-сукні, яка ефектно підкреслює її груди шостого розміру. При цьому красуня вибрала для показу червоне приглушене світло, а поверх ролика наклала фільтр у вигляді невеликих ріжків.

Сама внучка Боярського при цьому нічого не говорить.

Раніше ми писали, що внучка Боярського постала перед камерою в чорній майці з максимальним вирізом, який оголює її значні об'єми шостого розміру. Красуня ефектно рухається під музику, що стало причиною компліментів з боку її шанувальників.

"Дай знати, якщо в рекомендації", - сказано в підписі.

Нагадавши, пишногруда внучка Боярського потрусила значним бюстом у "дорослому" декольте: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, грайлива внучка Боярського красиво поклала шостий розмір в наряд з вирізом.

Також Politeka писала, що внучка Боярського наплювала на сором і посвітила шостим розміром бюста в крихітному ТОПі.