Внучка російського актора Михайла Боярського, Катерина, спокусила шикарними формами в шкірі 

Модель порадувала шанувальників спекотними фото в Instagram, повідомляє Politeka.net.  На знімках красуня блищала в рокерському стилі. 

Катерина одягла чорну футболку, а зверху косуху такого ж кольору. Спідничка від спалаху засвітилася через латексний матеріал. 

Блискавка поперек міні виглядала дуже цікаво, надаючи образу пікантності. 

Колготки у велику сіточку, довгі гольфи і кросівки завершили образ. 

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Зірка розпустила довге біле волосся з рожевими кінчиками і пильно дивилася в камеру. 

Варто відзначити, що в даному образі зірка зробила кілька фотографій і отримала масу компліментів. 

"Нехай знають, що ми все ще рок-н-рол🎸 💖", - написала в одному з постів Боярська. 

"Дівчинка сексі!))))))) ", "Ідеальна ✨", " Я не зрозумію, мені здається або ця дівчинка і справді дуже красива ?))) 😍 🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, внучка Боярського з'явилася в чорній міні-сукні, яка ефектно підкреслює її груди шостого розміру. При цьому красуня вибрала для показу червоне приглушене світло, а поверх ролика наклала фільтр у вигляді невеликих ріжків.

Сама внучка Боярського при цьому нічого не говорить.

Раніше ми писали, що внучка Боярського  постала перед камерою в чорній майці з максимальним вирізом, який оголює її значні об'єми шостого розміру. Красуня ефектно рухається під музику, що стало причиною компліментів з боку її шанувальників.

"Дай знати, якщо в рекомендації", - сказано в підписі.

Нагадавши, пишногруда внучка Боярського потрусила значним бюстом у "дорослому" декольте: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, грайлива внучка Боярського красиво поклала шостий розмір в наряд з вирізом.

Також Politeka писала, що внучка Боярського наплювала на сором і посвітила шостим розміром бюста в крихітному ТОПі.